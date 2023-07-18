YKS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı!
YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İyi bir üniversite ve bölüm hayali ile 17 ve 18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım sağlayan adayların gözü YKS sonuçları için ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans ve ön lisans programlarında eğitimine devam edecek olan adaylar YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı...
YKS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 17 - 18 Haziran günlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları için ÖSYM 20 Temmuz'u işaret etti. YKS sınav sonuçlarının ÖSYM sonuç sorgulama ekranı; sonuç.osym.gov.tr sitesi üzerinden açıklanmasının ardından adayların tercih süreci başlayacak. LGS sınav sonuçları Kurban Bayramı nedeniyle 3 gün erken açıklanırken üniversite sınav sonuçlarının da erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Gözler "2023 ÖSYM YKS sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı ve erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.