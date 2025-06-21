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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM, (TYT,AYT, YDT) sonuç tarihini duyurdu! 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM, (TYT,AYT, YDT) sonuç tarihini duyurdu! 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Üniversite hayali kuran 2.5 milyona yakın aday YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT,AYT, YDT) sınav sonuçları için tarih verdi. Adaylar sınav sonrası açıklanan soru ve cevap anahtarları ile tercihlerini şekillendirebilecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, YKS 2025 (TYT,AYT, YDT) YKS sonuç tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:24
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        YKS sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM sınav takvimine göre Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri sınavı (TYT, AYT, YDT) 21-22 Haziran’da uygulanıyor. TYT oturumuna girenler şimdiden ÖSYM’nin sonuçları açıklamasını bekliyor. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025 YKS sonuçları 28 Temmuz’da ÖSYM’nin resmi sitesinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

        SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sınava ilişkin verileri paylaştı.

        Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.

        YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.

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        YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler, YKS tercih kılavuzu yayımlandığında belli olacak.

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