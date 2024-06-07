YKS soru kitapçıklarının sınav merkezlerine sevkiyatı başladı

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evraklarını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan nakil araçları, ÖSYM'nin Ankara'daki kapalı matbaa merkezinden KKTC ve diğer illere uğurlandı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS bu yıl, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak.

ÖSYM'nin bu yıl 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de düzenleyeceği YKS sınav kitapçıkları ve sınav evrakları yüksek güvenlik önlemleri altında havayolu transferiyle dün yola çıktı.

DÜNYADAN İZOLE KAPALI MATBAADAN SINAV EVRAKLARI TESLİM ALINDI Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan 100'ü aşkın ÖSYM personeli, yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunuyor. REKLAM Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran'da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak. ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evraklarının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan bu kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı. Nakliye araçları, ülke genelindeki 245 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak. Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleri ile KKTC ve Ankara dışındaki 80 şehre çeşitli zaman aralıklarında uğurlanan şehirler arası nakil araçları, her ile özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı. REKLAM