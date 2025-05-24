2025 YKS takvimi: YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının tamamlanasının ardından gözler YKS tarihlerine çevrildi. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, YKS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanmaktadır. Peki, "YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" İşte detaylar...
YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşen YKS; her yıl ÖSYM tarafından organize edilmektedir. YKS sınav giriş belgesinin için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Sınav giriş belgesinin açıklamasıyla, adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra numarası ve sınav saati gibi bilgilerin açıklık kazanacak. Peki, "YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT sınavı ne zaman?" İşte 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...
YKS 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava yakın bir tarihte erişime açılması bekleniyor.