YT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumun gerçekleştirildiği YKS 2019’da önümüzdeki günlerde sonuçlar açıklanacak. Sınav takvimi ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca Üniversite öğrencisi adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlarla birlikte tercih süresi içerisinde öğrenciler araştırmaya başlayacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite tercihleri başlayacak. Üniversite tercihleri için kesin tarih verilmedi. Milyonlarca genç araştırmalarını tamamlayıp kendisine uygun olan bölümü seçecek. Konu ile ilgili bilgi edindiğimizde sitemizden haberdar olabilirsiniz detaylı bilgi almak için; #link#https://www.osym.gov.tr/##normallink#

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT’deki Testler ve Kapsamları Testlerin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40 Sosyal Bilimler Testi Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) 5 5 5 5 Temel Matematik Testi Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik sorular 40 Fen Bilimleri Testi Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorular Fizik Kimya Biyoloji 7 7 6





YKS TYT Puan Türünün Hesaplanmasında Testlerin Ağırlıkları (%) Puan Türü Türkçe Testi Sosyal Bilimler Testi Temel Matematik Testi Fen Bilimleri Testi TYT 33 17 33 17

Ağırlıklı Puanların Hesaplanabilmesi İçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? Puan Türü Türkçe Testi Temel Matematik Testi TYT 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

Puan Türü TYT AYT Türkçe Testi Temel Matematik Testi Matematik Testi Fen Bilimleri Testi SAY 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5





Puan Türü TYT AYT Türkçe Testi Temel Matematik Testi Matematik Testi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi EA 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

Puan Türü TYT AYT Türkçe Testi Temel Matematik Testi Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi Sosyal Bilimler-2 Testi SÖZ 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5

Puan Türü TYT YDT Türkçe Testi Temel Matematik Testi Yabancı Dil Testi DİL 2 testin en az birinden ham puanı ³ 0,5 Dil ham puanı ³ 0,5