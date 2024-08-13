YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.