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        Haberler Bilgi Gündem YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 ÖSYM? YKS tercih ve yerleştirme sonuçları bugün, bu hafta açıklanır mı?

        Gözler ÖSYM'de: 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye döndü. 4 Ağustos'ta biten tercihlerde, adaylar istedikleri 24 üniversiteyi yazdı. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtları yaklaşırken, ÖSYM'nin sonuçları açıklaması bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:53
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        Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye döndü. 4 Ağustos'a tamamlanan tercih süresi sonrasında, sonuçlar beklenirken bir yandan da üniversite kayıt tarihleri de yaklaşıyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, detaylar...

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple üniversite yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce ilan edilmesi bekleniyor.

        Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı.

        Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

        Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

        Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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