İzmir Çiğli Harmandalı İlkokulu'nda çalışan sınıf öğretmeni Burcu Ayhan bir süre önce atkı, bere, hırka ve yelek örmeye başladı. Sık sık bir şeyler ören Ayhan, daha sonra ördüklerini Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumlarında kalan çocuklara göndermeye karar verdi. Yaptıklarını alan çocukların mutlu olduğunu görünce daha fazla ördü. Okuldan arta kalan zamanının çocuğunu kimsesiz çocukları mutlu etmeye ayıran Ayhan, çalışmalarına sınıfındaki öğrencileri de dahil etti.

ÇOCUKLARA ÖRMEYİ ÖĞRETTİ

DHA'da yer alan habere göre ancak 4'üncü sınıfta okuyan çocukların yaşı küçük olduğu için örgü öremeyeceklerini düşünen Burcu öğretmen, yaptığı araştırma sonucunda basit bir formül buldu. Aldığı boş yoğurt kaplarının altını kesti, çevresine 12 tahta çubuk yapıştırıp yün ipliği çubuklar arasından geçirerek öğrencilerinin kullanıcının başını içine geçirebileceği boru şeklinde 1 metre uzunluğunda atkı örmelerini sağlayan Ayhan, bu atkıları da çocuk yuvalarındaki bulunan çocuklara gönderiyor.

"BOŞ ZAMANLARINDA ATKI ÖRÜYORLAR"

Çalışmanın öğrencilerin dikkatini arttırmaya yardımcı olduğunu da vurgulayan Ayhan, "Öğrenciler boş zamanlarında atkı yapıyor. Kız ve erkek öğrencilerin neredeyse hepsi bu çalışmaya katıldı. Ve yaptıkları onları mutlu ediyor" dedi. Yine çocukların yardımlaşma duygusunun da bu şekilde geliştiğine dikkat çekti.

HOBİSİ, KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN MUTLULUK OLDU

Örgü örmenin kendisi için bir hobi olduğunu, şimdi ise bu hobisini çocukları mutlu etmek için kullandığını vurgulayan Burcu Ayhan, "Annem bizim için örgü örerdi. Ben de ondan öğrendim ve örmeye başladım. Çok fazla ördüm. Sonra bunları ne yapacağımı düşündüm. Bana bu yaptıklarımı Sevgi Evleri'ne verebileceğimi söylediler. Anne şefkati ile yetim ve öksüz çocukları sarma, ısıtma fikri bana çok cazip geldi. Gönderdiğimiz zaman onların çok mutlu olduğunu öğrenince daha da keyifli şekilde örgü örmeye başladım. İki yıldır örgü örüp, Sevgi Evleri'ne gönderiyorum" dedi.

EŞİYLE BİRLİKTE İPLİKÇİLERİ DOLAŞIYOR

Alptuğ (11) ve Çağan (6) adında iki çocuğu olan Burcu Ayhan, eşi Refik Ayhan'ın da kendisine bu konuda hep destek olduğunu, birlikte yün satan dükkanlarda uygun ip aradıklarını belirtti. Ayhan, "Her çocuğun yüzüne bir gülücük kondurabilmek, beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çocuklarım için de yapıyorum. Eşim benimle birlikte sürekli ip için dükkanları dolaşıyor. Bana çok destek veriyor" diye konuştu. Öğrenciler de böyle bir etkinliğin içerisinde yer aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

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