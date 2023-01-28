YÖK Başkanı Özvar: Hedefimiz 500 bin uluslararası öğrenci

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DHA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Özvar, TR-YÖS'ün yarın yapılacağını hatırlatarak, "Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için başlattığımız bu sınava gireceklere başarılar dilerim. Uluslararası öğrenci sayısında büyük bir ivme kazanan ve dünyanın her yerinden öğrenciler için cazibe merkezi haline gelen Türkiye, 198 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Hedefimiz bu rakamı 500 bine ulaştırmaktır" dedi.