Boruyla oyun oynuyordu! Sonrası akılalmaz!

İstanbul Bayrampaşa'da geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde M.A. (45) bir iş merkezinin önüne geldi.
Daha sonra M.A., yerde bulunan demir boruya önce tek ayağıyla bastı. M.A. daha sonra iki ayağıyla boruya bastı.
İŞ MERKEZİNİN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre borunun ayağının altından kaymasıyla M.A. iş merkezinin önündeki boşluğa düştü. M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu.
BİRÇOK YERİNDE KIRIK VAR
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Görüntülerde, M.A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.
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