Kısıtlamayı ihlal etti! Bekçiye kafa attı! Yok böyle savunma! 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, bir otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi.

YASAL İŞLEM YAPAN BEKÇİYİ DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre vakaların arttığı kentte tedbirleri ihlal eden herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

ARACI BIRAKTI KAÇTI, YAKALANDI

Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak´ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"SANKİ BİZ TERÖRİSTİZ"

Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi. H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.