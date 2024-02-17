YÖK bursu ne kadar oldu, YÖK burs başvurusu nasıl yapılır?
YÖK tarafından yapılan açıklama sonrası güncel burs tutarı araştırmaları yoğunlaştı. Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. YÖK destek bursları yeni tutarları da netlik kazandı. Peki, 2024 yılı YÖK Doktora Bursu ve YÖK Lisans Destek Bursu güncel tutarları ne kadar oldu? YÖK burs başvuru alma başvuru şartları neler? İşte YÖK bursu hakkında merak edilen bilgiler...
YÖK bursları artışı açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan YÖK Doktora Bursu ve YÖK Lisans Destek Bursu güncel tutarını araştırıyor. Peki, 2024 YÖK bursları ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
YÖK BURSU NE KADAR OLDU 2024?
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.
"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.
YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.
YÖK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.
YÖK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak.
* ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
* Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.
* Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine * ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.
* 5. maddenin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.
* Daha önce program kapsamında desteklenmemiş olmak.