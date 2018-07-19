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Yok olmadan önce görmeniz gereken 85 yer!

19.07.2018 - 09:58 | Güncelleme:

Dünyanın dört bir yanından, yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken güzellikleri listeledik!

  • 1 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    1 | 85

    Bora Bora Adası 

     

  • 2 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    2 | 85

    Kaieteur Şelaleri, Guyana

     

  • 3 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    3 | 85

    Gobi Çölü, Moğolistan

  • 4 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    4 | 85

    Peribacaları, Türkiye

  • 5 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    5 | 85

    Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri

  • 6 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    6 | 85

    Oregon, ABD, Japon Bahçesi

  • 7 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    7 | 85

    Colorado Nehri, ABD

  • 8 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    8 | 85

    Pamukkale, Türkiye

  • 9 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    9 | 85

    Hollanda, Woodlands

  • 10 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    10 | 85

    Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya

  • 11 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    11 | 85

    Salda Gölü, Türkiye

  • 12 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    12 | 85

    Japon Akağaçları, Teksas, ABD

  • 13 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    13 | 85

    Washington Ulusal Parkı

  • 14 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    14 | 85

    Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa

  • 15 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    15 | 85

    Taş Ormanı, Madagaskar

  • 16 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    16 | 85

    Glacier Bay Milli Parkı, Alaska

  • 17 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    17 | 85

    Lale bahçeleri, Hollanda

     

  • 18 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    18 | 85

    Nagano, Japonya

     

  • 19 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    19 | 85

    Çiçek Okyanusu, Çin

     

  • 20 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    20 | 85

    Flatiron Kayaları, Colarado, ABD

     

  • 21 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    21 | 85

    Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa

     

  • 22 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    22 | 85

    Tibet

     

  • 23 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    23 | 85

    Altay Dağları, Rusya

     

  • 24 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    24 | 85

    Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya

     

  • 25 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    25 | 85

    Kochia Tepesi, Japonya

  • 26 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    26 | 85

    Çay Tarlası, Japonya

  • 27 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    27 | 85

    Çay Bahçeleri, Japonya

  • 28 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    28 | 85

    Amerika Birleşik Devletleri

  • 29 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    29 | 85

    Buddha Heykeli, Tian Tan / Hong Kong

     

  • 30 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    30 | 85

    Petr Antik Kenti, Ürdün

     

  • 31 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    31 | 85

    Preachers Kayası, Preikestolen, Norveç

     

  • 32 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    32 | 85

    Mavi Mağara, Zakintos, Yunanistan

     

  • 33 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    33 | 85

    Skaftafeli, İzlanda

     

  • 34 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    34 | 85

    Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin

     

  • 35 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    35 | 85

    Paterswoldse Meer, Hollanda

     

  • 36 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    36 | 85

    Mermer Mağaralar, Şili

     

  • 37 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    37 | 85

    Buz Kanyon, Grönland

     

  • 38 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    38 | 85

    Capilano Asma Köprüsü, Kanada

     

  • 39 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    39 | 85

    Moraine Gölü, Kanada

     

  • 40 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    40 | 85

    Multnomah Şelalesi, Oregon, ABD

     

  • 41 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    41 | 85

    Seljalandsfoss, İzlanda

     

  • 42 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    42 | 85

    Alesund, Norveç

     

  • 43 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    43 | 85

    Benteng Chittorgarh, Hindistan

     

  • 44 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    44 | 85

    Riomaggiore, İtalya

     

  • 45 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    45 | 85

    Keukenhof, Hollanda

     

  • 46 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    46 | 85

    Hava Kandili Festivali, Tayland

     

  • 47 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    47 | 85

    Çakal Tepeleri, Arizona, ABD

     

  • 48 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    48 | 85

    Roraima Dağı, Venezuela

     

  • 49 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    49 | 85

    Sanyou Mağarası, Çin

     

  • 50 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    50 | 85

    Doğu İzlanda

     

  • 51 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    51 | 85

    Toskana, İtalya

     

  • 52 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    52 | 85

    Tarım terası, pirinç tarlaları, Yunnan, Çin

     

  • 53 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    53 | 85

    Rocky Köyü, Vernazza, İtalya

     

  • 54 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    54 | 85

    Pangong Tso Gölü, Himalayalar

     

  • 55 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    55 | 85

    Brac Adası, Hırvatistan

     

  • 56 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    56 | 85

    Soneva Fushi, Maldivler

     

  • 57 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    57 | 85

    Normandiya, Fransa

     

  • 58 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    58 | 85

    İnci Şelalesi, Çin

     

  • 59 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    59 | 85

    Devetashkata Mağarası, Bulgaristan

  • 60 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    60 | 85

    Aiguille du Midi Dağı, Fransa

  • 61 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    61 | 85

    Kum Tepecikleri, Peru

  • 62 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    62 | 85

    Pongua Şelaleri, Vietnam

     

  • 63 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    63 | 85

    Seyşeller

  • 64 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    64 | 85

    Çin Seddi

     

  • 65 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    65 | 85

    Plitvice, Hırvatistan

     

  • 66 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    66 | 85

    Positano, İtalya

     

  • 67 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    67 | 85

     Preikestolen, Norveç

     

  • 68 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    68 | 85

    Salar De Yuyni, Bolivya

     

     

  • 69 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    69 | 85

    Santorini, Yunanistan

  • 70 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    70 | 85

    Socotra Adası, Yemen

     

  • 71 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    71 | 85

    Şeyseller

     

  • 72 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    72 | 85

    Tanah Lot, Bali

     

  • 73 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    73 | 85

    The Wave (Dalga), Arizona, ABD

     

  • 74 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    74 | 85

    Tianzi Dağları, Çin

     

  • 75 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    75 | 85

    Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya

     

  • 76 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    76 | 85

    Uluru, Avustralya

     

  • 77 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    77 | 85

    Yosemite Milli Parkı, Kaliforniya, ABD

     

  • 78 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    78 | 85

    Aligned

     

  • 79 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    79 | 85

    Morondava, Madagaskar

     

  • 80 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    80 | 85

    Piuva Ağacı, Brezilya

     

  • 81 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    81 | 85

    Oregon, ABD, Japon Bahçesi

     

  • 82 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    82 | 85

    Broceliande Ormanı, Fransa

     

  • 83 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    83 | 85

    1500 yıllık meşe ağacı, Güney Carolina

     

  • 84 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    84 | 85

    Moraine Gölü, Kanada

     

  • 85 Yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken 85 yer!
    85 | 85

    Banyan Ağacı, Kıbrıs

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