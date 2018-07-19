Bora Bora Adası
Kaieteur Şelaleri, Guyana
Gobi Çölü, Moğolistan
Peribacaları, Türkiye
Verzasca Nehri, İsviçre Alpleri
Oregon, ABD, Japon Bahçesi
Colorado Nehri, ABD
Pamukkale, Türkiye
Hollanda, Woodlands
Ashikaga Çiçek Bahçesi, Japonya
Salda Gölü, Türkiye
Japon Akağaçları, Teksas, ABD
Washington Ulusal Parkı
Marqueyssac Bahçeleri, Vezac, Fransa
Taş Ormanı, Madagaskar
Glacier Bay Milli Parkı, Alaska
Lale bahçeleri, Hollanda
Nagano, Japonya
Çiçek Okyanusu, Çin
Flatiron Kayaları, Colarado, ABD
Lavanta Bahçeleri, Provence, Fransa
Tibet
Altay Dağları, Rusya
Bambu Ormanı, Kyoto, Japonya
Kochia Tepesi, Japonya
Çay Tarlası, Japonya
Çay Bahçeleri, Japonya
Amerika Birleşik Devletleri
Buddha Heykeli, Tian Tan / Hong Kong
Petr Antik Kenti, Ürdün
Preachers Kayası, Preikestolen, Norveç
Mavi Mağara, Zakintos, Yunanistan
Skaftafeli, İzlanda
Jiuzhaigou Ulusal Parkı, Çin
Paterswoldse Meer, Hollanda
Mermer Mağaralar, Şili
Buz Kanyon, Grönland
Capilano Asma Köprüsü, Kanada
Moraine Gölü, Kanada
Multnomah Şelalesi, Oregon, ABD
Seljalandsfoss, İzlanda
Alesund, Norveç
Benteng Chittorgarh, Hindistan
Riomaggiore, İtalya
Keukenhof, Hollanda
Hava Kandili Festivali, Tayland
Çakal Tepeleri, Arizona, ABD
Roraima Dağı, Venezuela
Sanyou Mağarası, Çin
Doğu İzlanda
Toskana, İtalya
Tarım terası, pirinç tarlaları, Yunnan, Çin
Rocky Köyü, Vernazza, İtalya
Pangong Tso Gölü, Himalayalar
Brac Adası, Hırvatistan
Soneva Fushi, Maldivler
Normandiya, Fransa
İnci Şelalesi, Çin
Devetashkata Mağarası, Bulgaristan
Aiguille du Midi Dağı, Fransa
Kum Tepecikleri, Peru
Pongua Şelaleri, Vietnam
Seyşeller
Çin Seddi
Plitvice, Hırvatistan
Positano, İtalya
Preikestolen, Norveç
Salar De Yuyni, Bolivya
Santorini, Yunanistan
Socotra Adası, Yemen
Şeyseller
Tanah Lot, Bali
The Wave (Dalga), Arizona, ABD
Tianzi Dağları, Çin
Twelve Apostles (12 Havari), Avustralya
Uluru, Avustralya
Yosemite Milli Parkı, Kaliforniya, ABD
Aligned
Morondava, Madagaskar
Piuva Ağacı, Brezilya
Oregon, ABD, Japon Bahçesi
Broceliande Ormanı, Fransa
1500 yıllık meşe ağacı, Güney Carolina
Moraine Gölü, Kanada
Banyan Ağacı, Kıbrıs
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