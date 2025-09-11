Habertürk
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması | Son dakika haberleri

        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

        YÖK'ten Can Holding çatısı altında bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir." denildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 11.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:43
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.

        YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN PAYLAŞIM

        YÖK Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, "İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

