YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN PAYLAŞIM

