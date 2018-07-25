Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgiler ilk kez "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018" adlı raporda yayımlandı.
Raporda, Türkiye'deki tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim üyesi sayıları, fakülte ve MYO sayıları, kütüphane büyüklükleri, kitap sayıları, dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının KPSS/ALES/TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları, TÜBİTAK proje bütçeleri, öğrenci başı cari giderlerle tam bursluluk oranları gibi bilgilere yer verildi. Tüm bu başlıklarda sıralamalar yapılarak her bir yükseköğretim kurumunun farklı alanlarda sıralamalardaki yerleri, iyi oldukları ve hala iyileştirilmeye açık olan yönleri sunuldu. Kitapta ayrıca YÖK tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri, mevzuat çalışmaları ve son dönemlerde sayısı oldukça artan yerinde incelemelere ait görseller de paylaşıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, raporun sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede, vakıf yükseköğretim kurumlarının ülkenin yükselen değerleri olduğuna işaret etti.
"Vakıf Yükseköğretim kurumları yükseköğretimimizde önemli bir yere sahip"
Toplumun algısında derin anlama sahip olan vakıf kavramına atıfta bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim sisteminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Saraç, "Zamanla anayasamıza ve yasalara aykırı özel üniversite kavramı ile ilişkilendirilmeye müsait bazı uygulamalar bulunsa da vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim sistemine olumlu katkıları ve önemi inkar edilemez. Vakıf üniversitelerimizin bilim hayatımızın gelişimine ve yükseköğretime erişime yararı olduğu kadar artık uluslararası başarılara da imza atmakta ve ülkemizin görünürlüğünü de desteklemektedir" değerlendirmesini yaptı.
YENİ YÖK'TEN YENİ DÜZENLEMELER
Raporun giriş bölümünde, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın Birimin faaliyetleri, son dönemlerde yapılan yeni düzenlemeler, denetlemeler, yerinde incelemeler, kurum ziyaretleri ayrıca mevzuat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri yer aldı.
ALANINDA İLK RAPOR NİTELİĞİNDE
YÖK tarafından hazırlanan, kapsam ve yöntem itibarıyla alanında bir ilk niteliğindeki raporda, vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari açılardan durumlarına grafik ve tablolar kullanılarak yer verildi.
Bundan sonra kitabın her yıl yeni bilgiler ile güncelleneceğine, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konacağına değinen Başkan Saraç, aynı değerlendirmelerin önümüzdeki yıl devlet üniversiteleri için de yapmayı planladıklarını belirtti.
Saraç, yeni YÖK olarak, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları ile hep birlikte bilim hayatında sürekli iyileşme ve kalite yolculuğunda ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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