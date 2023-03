YÖK Uluslararası Araştırmacı Projeleri başlatıyor

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Uluslararası Araştırmacı Projeleri başlatıyor.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, YÖK, doktora öğrencileri ve araştırmacıların uluslararası standartlarda araştırma yapmalarına imkan sağlamak amacıyla yeni projeleri hayata geçiriyor.

Uluslararası Araştırmacı Projeleri ile dünya üniversite sıralamasında son 3 yıl içinde ilk 700'e giren üniversitelerde araştırmalar yapılması teşvik edilecek.

Bu amaçla hazırlanan Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi ile yükseköğretim kurumlarındaki doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyelerinin yurt dışında yapacakları doktora sonrası çalışmalara YÖK maddi destek verecek.

Bu kişilerden doktora sonrası çalışmasını yurt dışında yürütmek isteyenler için 100 kontenjan ayrıldı. Doktora sonrası araştırma için öncelikli alanlar fizik, kimya, biyoloji ve matematik olarak belirlendi.

Projeden yararlanacak doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlileri ve doktor öğretim üyeleri doktora sonrası çalışması için yurt dışında en fazla 9 ay süreyle görevlendirilecek. YÖK bu kapsamda yurt dışına gönderileceklere aylık 20 bin lira destek sağlayacak ve ayrıca 10 bin lira ulaşım desteği verecek.

Başvuru tarihlerine ve başvurulara ilişkin detayların YÖK tarafından daha sonra duyurulacağı bu haktan yararlanmak isteyen adaylarda şu şartlar aranıyor: "T.C. vatandaşı ve halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor olmak. Başvuru tarihi itibarıyla doktora derecesini son 3 yılda almış olmak. Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS'den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3 yıl içinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla 9 ay süre için davet mektubu almak."