        YÖK'ün Veri Analizi Okulu günlük 30 bin aktif katılımcıya ulaştı

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Türkiye'de bilimsel üretkenlik, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Veri Analizi Okulunun günlük aktif katılımcı sayısı 30 bin oldu

        Giriş: 06.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:09
        YÖK'ün Veri Analizi Okulu günlük 30 bin aktif katılımcıya ulaştı
        YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) katkılarıyla yürütülen Veri Analizi Okulu ilk dönemini tamamladı.

        27 hafta, 93 ders ve 284 saatlik yoğun müfredata sahip olan Veri Analizi Okulunda, alanında dünyaca tanınan eğitmenler tarafından yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beceri bilimleri, yapay zeka destekli dijital araç uygulamaları gibi çeşitli alanlarda 7 modüllük bütüncül bir müfredat uygulanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ve pek çok ülkeden 135 bini aşkın başvurunun yapıldığı okulun küresel ölçekte bir eğitim modeline dönüştüğünü belirterek, "30 bin kişilik günlük katılımın 8 haftadır düşmeden devam etmesi projenin sürdürülebilir başarısını kanıtladı." açıklamasında bulundu.

        Özvar, Türkiye'nin dijital veri yetenek açığını kapatmak amacıyla başlatılan okulun, akademik çalışmanın yanı sıra gençlere ve bütün insanlara dokunan bir proje olduğunu vurguladı.

        Tamamen ücretsiz olan programın katılımcı profili çeşitliliğine dikkati çeken Özvar, bankacılık, ticaret, sanayi ve sağlık sektörlerindeki üst düzey yöneticilerin de bu dersleri takip ettiğini bildirdi.

        Özvar, yurt dışından benzer modellerin kurulması için teklifler aldıklarını ifade ederek, projenin yakın zamanda diğer ülkelere de açılacağını belirtti.

        Veri Analizi Okulu projesini örnek göstererek üniversitelere işbirliği ve halka dokunan benzer projeler üretme çağrısında bulunan Özvar, "Türkiye'de dijital beceri açığını kapatacak temel kurumlar üniversitelerimizdir." ifadesini kullandı.

        Özvar, üniversitelerin bir araya gelerek çalışanların ve öğrencilerin dijital yetkinliklerini artıracak benzer projeler üretmesinin, Türkiye'nin kalkınmasına ve istihdamına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Dijital dönüşüm sebebiyle beceri ve yetenek açığı oluşan sektörlere çok sayıda yeni yetişmiş bireyler sunma imkanına kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

