YÖK'ün Veri Analizi Okulu günlük 30 bin aktif katılımcıya ulaştı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) katkılarıyla yürütülen Veri Analizi Okulu ilk dönemini tamamladı.

27 hafta, 93 ders ve 284 saatlik yoğun müfredata sahip olan Veri Analizi Okulunda, alanında dünyaca tanınan eğitmenler tarafından yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beceri bilimleri, yapay zeka destekli dijital araç uygulamaları gibi çeşitli alanlarda 7 modüllük bütüncül bir müfredat uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye ve pek çok ülkeden 135 bini aşkın başvurunun yapıldığı okulun küresel ölçekte bir eğitim modeline dönüştüğünü belirterek, "30 bin kişilik günlük katılımın 8 haftadır düşmeden devam etmesi projenin sürdürülebilir başarısını kanıtladı." açıklamasında bulundu.

Özvar, Türkiye'nin dijital veri yetenek açığını kapatmak amacıyla başlatılan okulun, akademik çalışmanın yanı sıra gençlere ve bütün insanlara dokunan bir proje olduğunu vurguladı.