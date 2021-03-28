YÖKDİL sınavı bugün düzenlendi. ÖSYM, 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltti ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verdi. ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı. YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

YÖKDİL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM, genelde sınavlardan kısa bir süre sonra sınav soruları ve cevaplarını yayınlıyor. Hafta başında YÖKDİL sınav soruları ve cevap kağıtlarının yayınlanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.