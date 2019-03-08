YÖKDİL sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. YÖKDİL sıanv giriş belgesi nasıl alınır şeklindeki sorular ise öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. YÖKDİL sınavı 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA

YÖKDİL sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler aşağıda bulunan butona tıklayarak belgelerine ulaşabilir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Mart 2019 Pazar günü uygulanacak olan YÖKDİL sınavı sonrasında sınav itirazları ise 11-15 Mart 2019 tarihlerinde alınacak. YÖKDİL sınavı saat 14.00'te tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMADAN ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRMESİ YASAKTIR