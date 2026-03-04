Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için bekleyiş sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, YÖKDİL/1 sınavı için başvurularını 21-29 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Başvuru sürecinin ardından ÖSYM, 26 Şubat tarihinde sınav giriş belgelerini erişime açtı. 180 dakika sürecek sınava girerken adayların sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Bu kapsamda "2026 YÖKDİL/1 sınavı hangi gün, saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?" sorularının cevabı haberimizde...