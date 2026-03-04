YÖKDİL sınav tarihi: 2026 YÖKDİL/1 sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
2026 yılının YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını 21-29 Ocak tarihlerinde tamamlayan adayların gözü, ÖSYM sınav takvimine döndü. Adayların, 8 Mart tarihine kadar YÖKDİL sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) için bekleyiş sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, YÖKDİL/1 sınavı için başvurularını 21-29 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Başvuru sürecinin ardından ÖSYM, 26 Şubat tarihinde sınav giriş belgelerini erişime açtı. 180 dakika sürecek sınava girerken adayların sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Bu kapsamda "2026 YÖKDİL/1 sınavı hangi gün, saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?" sorularının cevabı haberimizde...
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından 26 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav girişi belgesini, 8 Mart tarihine kadar T.C. kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden alabilecek.
ÖSYM 2026 YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
2026-YÖKDİL/1 sınavı 8 Mart Pazar günü saat 10.15’te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.
YÖKDİL SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların, YÖKDİL sınavına girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor.
YÖKDİL SINAV PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.