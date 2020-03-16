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YÖKDİL sonuçları 2020: ÖSYM açıkladı! YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 1 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek. İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuç

YÖKDİL sonuçları erişime açıldı. ÖSYM tarafından 1 Mart tarihinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar TC Kimlik numaralarını girerek sonuçlarına ulaşabilecek.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA 2020

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI 2020

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

YÖKDİL’in resmi internet adresine giriş yapan adaylar yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla itirazlarını yapabilecek.


İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi gerekiyor.


Adaylar gerekli ücreti yatırmaz, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylamazsa itirazları geçerli sayılmayacak.


Öte yandan ilgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar da yine kurum tarafından dikkate alınmayacak.

 

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