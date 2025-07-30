YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2025/2 YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım başladı. 27 Temmuz'da ÖSYM tarafından yapılan bu yılın 2. YÖKDİL sınavı sonrasında, adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre; sınavın sonuçları Ağustos ayının son haftası ilan edilecek. Peki; YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL 2 sınav sonuçları ile ilgili detaylar
YÖKDİL sonuçları ile ilgili tarih detayı ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, lisansüstü program başvurularında ve yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
YÖKDİL/2 sınavına katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yayımlanan tüm sorulara ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Sorular, sınavdan sonra 10 gün süreyle görüntülenebilecek olup, bu erişim süresi 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.