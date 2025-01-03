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        Haberler Gündem Eğitim YÖKDİL/1 başvuruları başladı

        YÖKDİL/1 başvuruları başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuruları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:48
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        YÖKDİL/1 başvuruları başladı
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        ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

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