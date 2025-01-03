YÖKDİL/1 başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.