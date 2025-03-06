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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI: 2025 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

        YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendisinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı sınav şimdi sonuç adımında. Sınavın sonuç günü bugün olarak belirtilmişti. Bu sebeple gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki; YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:21
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        YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı ziyaretleri hız kazandı. ÖSYM takviminde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuç tarihi 6 Mart olarak işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte sınav puanlarını merak eden adaylar, sonuç açıklama sistemi üzerinde bekleyişe başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak YÖKDİL sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…

        2

        YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

        İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanan YÖKDİL sonuçları için gözler ÖSYM duyurusuna çevrildi.

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        YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2025 YÖKDİL/1 sonuçları 6 Mart Perşembe bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.

        ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.

        4

        YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

        YÖKDİL/1 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        YÖKDİL sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

        Buna göre, 2025 yılında YÖKDİL’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

        6

        YÖKDİL TAKVİMİ 2025

        YÖKDİL/2

        Başvuru Tarihleri:

        11.06.2025

        18.06.2025

        Sınav Tarihi:

        27.07.2025

        Sonuç Tarihi:

        15.08.2025

        7

        e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler

        Başvuru Tarihleri:

        06.05.2025

        14.05.2025

        Sınav Tarihi:

        24.05.2025

        Sonuç Tarihi:

        24.05.2025

        8

        e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri

        Sınav Tarihi:

        25.05.2025

        Başvuru Tarihleri:

        06.05.2025

        14.05.2025

        Sonuç Tarihi:

        25.05.2025

        9

        e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri

        Başvuru Tarihleri:

        06.05.2025

        22.05.2025

        Sınav Tarihi:

        31.05.2025

        Sonuç Tarihi:

        31.05.2025

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