YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Buna göre, 2025 yılında YÖKDİL’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.