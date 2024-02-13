2024 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak?
10 Ocak tarihinde başlayan YÖKDİL/1 başvuruları, 17 Ocak tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, YÖKDİL sınavı tarihlerini gündemine aldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) ilk oturumu ÖSYM tarafından organize edilecek. İşte 2024 YÖKDİL/1 sınav tarihi...
YÖKDİL başvurularının sona ermesinin ardından gözler, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Belirtilen tarihte sınava katılım sağlayacak adaylar YÖKDİL sınav giriş belgesini, sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak?" İşte YÖKDİL/1 sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.