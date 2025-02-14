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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak, kaç kişi katılacak, sonuç açıklanma tarihi ve YÖKDİL/1 giriş belgesi alma ekranı

        YÖKDİL/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL/1 kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖKDİL 1 sınavı içi geri sayım başladı. KKTC'nin başkeni Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılacak sınav; 81 il ve 89 sınav merkezinde, 366 bina ve 4 bin 365 salonda gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL 1 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve sınavda kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:43
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        1

        YÖKDİL/1 sınavı bu Pazar günü 113 bin 667 adayın katılımıyla gerçekleşecek. Saat 10.00'da başlayacak sınav için kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak. Peki, YÖKDİL/1 kaç soru olacak, sınav kaç dakika sürecek?

        2

        YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

        Sınav 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

        3

        YÖKDİL/1 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

        Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        4

        YÖKDİL/1 SINAVINA KAÇ ADAY KATILACAK?

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 113 bin 667 adayın katılacağını bildirdi.

        Ersoy, toplam 16 bin 452 kişinin görev yapacağını belirterek "İngilizce fen bilimlerinde 27 bin 111, İngilizce sağlık bilimlerinde 44 bin 648, İngilizce sosyal bilimlerde 38 bin 730 ve Arapça sosyal bilimlerde 3 bin 178 aday uygulamaya katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava 321 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

        5

        YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        YÖKDİL/1 için sınav giriş belgesi alma ekranı ÖSYM üzerinden açıldı.

        YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YÖKDİL/1 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 18 Mart günü ÖSYM üzerinden açıklanacak.

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