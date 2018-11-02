Yokohama FM - FC Tokyo düellosu

Japonya J1 Lig maçında Yokohama FM ile FC Tokyo, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Yokohama FM 38 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken FC Tokyo 46 puanda ve 5. sırada. Yokohama FM, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. FC Tokyo son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yokohama FM kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Yokohama FM son hafta oynanan Sendai maçında 0-0 berabere kaldı.

FC Tokyo ise Albirex Niigata karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Yokohama FM, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Yokohama FM, kendi sahasında 31 gol attı, 29 gol yedi.

FC Tokyo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. FC Tokyo, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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