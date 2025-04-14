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        Haberler Kısayol Magazin Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede, hangi yıl çekildi?

        Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

        Yerli komedi filmi Yol Arkadaşım 2, bu akşam televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı yapım, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle merak ediliyor. Filmin nerede çekildiği, konusu ve detayları da yeniden gündemde. Peki, Yol Arkadaşım 2 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:23
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        Yol Arkadaşım 2. İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme aldığı ve Bedran Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği film, başrollerde Oğuzhan Koç ve Büyükak’ı buluşturuyor. Televizyonda ilk kez izleyecek olan izleyiciler, filmin çekim yerinden vizyon tarihine kadar birçok detayı araştırmaya başladı. İşte film hakkında merak edilenler...

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        YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

        Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır.

        Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

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        YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

        Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları arasında İbrahim Büyükak (Şeref), Oğuzhan Koç (Onur), Ezgi Eyüboğlu (Çilek), Dilber Ay (Muzaffer Usta) gibi ünlü oyuncularının yanı sıra Olgun Toker (Selim), Kadir Polatçı (Nevzat), Bahar Şahin (Cemre), Aycan Koptur (Ayşen), Kıvanç Baran Arslan (Veli), Tamer Levent (Şükran), Ülkü Duru (Gülümser) gibi izleyici tarafından sevilen isimler de yer alıyor.

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