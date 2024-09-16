Yol bisikletinde Avrupa şampiyonları belli oldu

9’uncu kez düzenlenen yol bisikleti Avrupa şampiyonasında erkeklerde kazanan isim Belçikalı sporcu Tim Merlier oldu.

Merlier evinde düzenlenen şampiyonada kupayı kazanırken Hollandalı Olav kooij ikinci, Estonyalı Madis Mihkels de üçüncü oldu. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Burak Abay, Ahmet Örken, Doğukan Arıkan ve Tahir Yiğit finiş çizgisini göremedi.

Yol yarışında erkeklerin parkuru

Erkekler bireysel zamana karşı yarışın galibi ise İtalyan sporcu Edoardo Affini oldu. Affini, 31.3 kilometrelik parkuru 35 dakika 15 saniyede bitirdi.

REKLAM Bu alanda yarışan Türk sporcular Burak Abay Affini’den 5 dakika 28 saniye daha geç bir zaman zamanla finişi görerek 27’nci sırada yarışı tamamladı. Yol yarışında son Türkiye şampiyonu Doğukan Arıkan da liderin 6 dakika 36 saniye gerisinde finiş çizgisinden geçti ve yarışı 29’ncu (son) sırada tamamladı. Kadınlar ve erkeklerin zamana karşı yarış parkuru Kadınlarda yol yarışını kazanan isim Hollandalı Lorena Wiebes olurken İtalyan Elisa Balsamo ikinci, Polonyalı Daria Pikulik üçüncü oldu. Milli sporcu Neyran Elden finişi göremedi.