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        Yol bisikletinde Avrupa şampiyonları belli oldu

        Yol bisikletinde 2016'dan bu yana düzenlenen Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Erkekler yol yarışını Belçikalı Tim Merlier kazanırken kadınlarda şampiyon Hollandalı Lorena Wiebes oldu. Bireysel zamana karşı yarışlarda erkeklerin galibi İtalyan sporcu Edoardo Affini oldu. Kadınlarda ise şampiyon Belçikalı Lotte Kopecky

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:30
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        Yol bisikletinde Avrupa şampiyonları belli oldu
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        9’uncu kez düzenlenen yol bisikleti Avrupa şampiyonasında erkeklerde kazanan isim Belçikalı sporcu Tim Merlier oldu.

        Merlier evinde düzenlenen şampiyonada kupayı kazanırken Hollandalı Olav kooij ikinci, Estonyalı Madis Mihkels de üçüncü oldu. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Burak Abay, Ahmet Örken, Doğukan Arıkan ve Tahir Yiğit finiş çizgisini göremedi.

        Yol yarışında erkeklerin parkuru
        Yol yarışında erkeklerin parkuru

        Erkekler bireysel zamana karşı yarışın galibi ise İtalyan sporcu Edoardo Affini oldu. Affini, 31.3 kilometrelik parkuru 35 dakika 15 saniyede bitirdi.

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        Bu alanda yarışan Türk sporcular Burak Abay Affini’den 5 dakika 28 saniye daha geç bir zaman zamanla finişi görerek 27’nci sırada yarışı tamamladı. Yol yarışında son Türkiye şampiyonu Doğukan Arıkan da liderin 6 dakika 36 saniye gerisinde finiş çizgisinden geçti ve yarışı 29’ncu (son) sırada tamamladı.

        Kadınlar ve erkeklerin zamana karşı yarış parkuru
        Kadınlar ve erkeklerin zamana karşı yarış parkuru

        Kadınlarda yol yarışını kazanan isim Hollandalı Lorena Wiebes olurken İtalyan Elisa Balsamo ikinci, Polonyalı Daria Pikulik üçüncü oldu. Milli sporcu Neyran Elden finişi göremedi.

        Yol yarışında kadınların parkuru
        Yol yarışında kadınların parkuru

        Kadınlar bireysel zamana karşı yarışta ise Belçikalı Lotte Kopecky şampiyon olurken, Hollandalı Ellen van Dijk ikinci, Avusturyalı Christina Schweinberger üçüncü oldu. Milli sporcu Neyran Elden 27 kişinin start aldığı yarışta, şampiyonan 6 dakika 4 saniye gerisinde finişi geçerek 24’üncü oldu.

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