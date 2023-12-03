Yol çalışmasında kayaların altında kaldı

Yol çalışmasında iş makinesi operatörü kayaların altında kaldı
Karabük'te yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kayalar düştü. Feci olayda iş makinesi operatörü Sinan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesi Çamlıköy köyü Kızılkaya mevkisinde meydana gelen olayda, orman yolunda yol çalışması yapan Sinan Şen (38) idaresindeki kepçenin üzerine kayalar düştü.
Düşen kayalar sonucu kepçe içerisinde sıkışan operatör Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Şen'in cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.