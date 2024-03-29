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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te yol kenarındaki vahşet cinayette flaş gelişme! - Son dakika haberler

        Yol kenarındaki vahşette flaş gelişme!

        Gaziantep'te yol kenarında öldürülmüş halde bulunan kadının kimliği belli oldu. İncelemede, cansız bedenin evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:01
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        Yol kenarındaki vahşette flaş gelişme!
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        Gaziantep'te kara yolu kenarında bir kadın silahla öldürülmüş bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, kadının silahla öldürüldüğünü belirledi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemede, cesedin evli ve 2 çocuk annesi Naciye Cengiz'e (32) ait olduğu tespit edildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #gaziantep
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