Atıkların sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, cam şişeler ve yanıcı atıkların yangınlara da sebep olabileceği hatırlatarak çöplüğe andıran yol kenarları için yetkililerin denetimleri artırmasını istedi.