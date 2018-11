Olay Gaziantep’in Oğuzeli İlçesine bağlı Kandevir mahallesinde 23 Eylül 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan at orta refüjden yola fırladı. İHA'nın haberine göre, o esnada motosikleti ile Gaziantep istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki genç, motosikleti ile ata çarptı. Kazanın ardından can havliyle ayağa kalkmaya çalışan at, yerde yatan motosiklet sürücüsü Behiç S'nin başını ezdi. kalkıp bir süre daha yürüyen atın, tekrar yere yığılarak telef olurken, yaralı sürücüsü için olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 25 yaşındaki Behiç’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kendi mahallesinde toprağa verildi.

Öte yandan Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan atın sahibini bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

