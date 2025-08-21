Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü! | Son dakika haberleri

        Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü!

        Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Olayda seyir halindeki yolcu gemisinden 1 kişinin denize düştüğü anonsu yapıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 10:09 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:09
        Yolcu gemisinde panik! 1 kişi denize düştü!
        Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı.

        İHA'nın haberine göre olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

        Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerine yer verdi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Aynı yolcu, anonsun yapılmasıyla birlikte gemide kaos yaşandığını belirterek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Yarın sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

