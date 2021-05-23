Yolcu otobüsünde korkutan anlar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay önceki gün saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İçinde 5 yolcunun bulunduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek içerdeki yolcuları kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve trafikteki diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi.