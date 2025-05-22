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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!

        İstanbul Fatih'te inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda sokakta yürüyen bir kişinin üzerine çanak anten düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:10
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        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
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        Fatih'te sokakta yürüyen bir kişinin üzerine binanın çatısında bulunan çanak anten düştü.

        DHA'nın haberine göre hafif yaralanan adamın yardımına çevredekiler koşarken, çanak antenin düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

        Olay saat 21 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Fatih'te Hobyar Mahallesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişinin üzerine bina çatısında bulunan çanak anten düştü.

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        Üzerine çanak anten düşen kişi bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çanak anten koluna çarpıp düşen adam hafif yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Çanak antenin daha önce söküldüğü ve çatıda durduğu öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Adamın yolda yürüdüğü sırada çanak anteni görmesi ve antenin adamın omzuna çarparak yere düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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