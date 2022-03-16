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Haberler Sağlık Yollar kardan kapandı! 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetişti
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Yolu kardan kapanan mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kuruca mezrasında rahatsızlanan 57 yaşındaki kadın hastaya UMKE ve sağlık ekipleri tam paletli ambulansla ulaşarak, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirdi

Yollar kardan kapandı! 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetişti
Yollar kardan kapandı! O hasta 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi
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DHA

Bingöl’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kuruca mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası Kevi Yaşar'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

UMKE VE SAĞLIK EKİPLERİ TAM PALETLİ AMBULANSLA YOLA ÇIKTI

Yolun kapalı olduğunun bildirilmesinin ardından UMKE ve sağlık ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Yaşar’ı yine paletli ambulansla 6 saatlik çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kevi Yaşar’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğlu Yasin Yaşar annesini hastaneye yetiştiren ekiplere teşekkür ederek, "Annem tansiyon hastası. Yollar kapalıydı, 112'yi aradık. Paletli ambulansla geldiler. Allah razı olsun hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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