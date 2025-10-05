Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolu kesti, uyaranları bıçakla tehdit etti! | Son dakika haberleri

        Yolu kesti, uyaranları bıçakla tehdit etti!

        İstanbul Sultangazi'de bir kişi, yolda ilerleyen araca yumruk attı. Saldırgan daha sonra kendisini uyaranları da bıçakla tehdit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kesti, uyaranları bıçakla tehdit etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sultangazi'de yol ortasında duran bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı.

        DHA'nın haberine göre yolda ilerlemeye çalışan aracın önünde duran kişi, otomobilin hareket etmesi üzerine sürücüye saldırmaya çalıştı; ardından da aracın camlarına vurdu.

        Kendisini uyaran çevredekilere sinirlenen kişi, belinden çıkardığı bıçakla vatandaşları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolun ortasında bekleyen bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman araçların arasında dolaşan ve el hareketleri yaparak yön gösteren kişi, bir otomobilin önünde durdu. Araç sürücüsünün hareket etmesi üzerine, şüpheli sürücüye saldırmaya çalışarak aracın camlarına vurdu.

        Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu kez çevredekilerin kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, belinden bıçak çıkararak vatandaşlarla tartıştı ardından da üzerlerine yürüdü. Çevredekiler yoldan uzaklaşırken, saldırganın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?