Yolu kesti, uyaranları bıçakla tehdit etti!

Sultangazi'de yol ortasında duran bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA'nın haberine göre yolda ilerlemeye çalışan aracın önünde duran kişi, otomobilin hareket etmesi üzerine sürücüye saldırmaya çalıştı; ardından da aracın camlarına vurdu.

Kendisini uyaran çevredekilere sinirlenen kişi, belinden çıkardığı bıçakla vatandaşları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu yolun ortasında bekleyen bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman araçların arasında dolaşan ve el hareketleri yaparak yön gösteren kişi, bir otomobilin önünde durdu. Araç sürücüsünün hareket etmesi üzerine, şüpheli sürücüye saldırmaya çalışarak aracın camlarına vurdu.

Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu kez çevredekilerin kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, belinden bıçak çıkararak vatandaşlarla tartıştı ardından da üzerlerine yürüdü. Çevredekiler yoldan uzaklaşırken, saldırganın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.