Geçirdiği ağır gribin zatürreye çevirme ihtimali olması nedeniyle doktor tavsiyesi sonrasında Portekiz’e gitmeyen ve bu nedenle de bazı kesimler tarafından eleştirilen Abdullah Avcı’ya yönetimden destek geldi. Tam olarak iyileşmemesine karşın Denizlispor mücadelesinde takımının başında sahaya çıkan Avcı’yı, alınan galibiyet sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, soyunma odasına giderek tebrik etti. Futbolcularla da sohbet eden Kocadağ, üst üste alınan 3 galibiyeti de kutladı. Denizlispor maçının ardından takıma 3 gün izin veren Abdullah Avcı da bu süreçte tam olarak iyileşerek sağlığına kavuşmak istiyor. Avcı’nın yoğun tedavi programı devam ediyor.

İLK KEZ ARTI AVERAJDA

Süper Lig’e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan toplayarak ligin dibine demir atan Beşiktaş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi ve ligde iddialı bir konuma geldi. Dün oynanan mücadelede taraftarı önünde Denizlispor’u Kevin N’Koudou’nun golüyle 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti.

Özellikle ilk 3 deplasman maçında aldığı yenilgiler, Beşiktaş’ın averajını olumsuz etkilerken, son haftalarda rakip forvetlere geçit verilmemesi sonrasında, siyah-beyazlılar averajı da düzeltti. Geride kalan 11 maçta kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, bu gollerin 12’sini ilk 6 haftada yerken, kalan 5 maçta ise meşin yuvarlağı kalesinden yalnızca 1 kez çıkardı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja çıktı. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.