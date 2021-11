Rap dünyasının sevilen isimlerinden Young Dolph, korkunç bir cinayete kurban gitti. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve Young Dolph'un hayat hikayesi...



YOUNG DOLPH NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü rapçi Young Dolph silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Alınan son haberlere göre, olayın Tennessee’deki bir kurabiye dükkanında meydana geldi. Dükkanın sahibi Maurice Hill yaptığı açıklamada, kurabiye almak için dükkana giren rapçinin kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Bir başka görgü tanığının ifadesine göre de dükkana yanaşan bir araç, penceresinden ateş açmıştı.

YOUNG DOLPH KİMDİR

Adolph Robert Thornton Jr., 27 Temmuz 1985'te Chicago'da doğdu. 2 yaşındayken ailesi Memphis, Tennessee'ye taşındı. İki kız kardeşi ve iki erkek kardeşi vardı. Rapçi Juice Wrld ile kuzen olan Dolph büyükannesi tarafından büyütüldü.

Dolph, Güney Memphis'te bulunduğu toplulukta , akranlarının birçoğunun ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle büyükanneleri tarafından büyütüldüğünü söyledi.

2008'de Young Dolph ilk mixtape Paper Route Campaign'i yayınladı. İki yıl sonra, 2010'da, büyük bir plak şirketine bağlı olmayan bağımsız bir plak şirketi olan Paper Route Empire'ı resmen kurdu ve ardından aynı yıl Welcome 2 Dolph World'ü piyasaya sürdü. 2011'de High Class Street Music ve High Class Sokak Müziği Bölüm 2 mixtapes'in piyasaya sürülmesiyle Dolph, Memphis rapçileri Three 6 Mafia ve 8Ball & MJG'ye benzer bir tarzdan uzaklaşarak kendi rap akışını geliştirmeye başladı.bunun yerine "manyetik bir dağıtım ve benzersiz bir derin ses" ile "gürültülü" olarak tanımlanan kişisel bir tarza imza attı. Dolph'un artan popülaritesi ile, Memphis rapçisi Yo Gotti , Ağustos 2014'te Gotti'nin Epic Records'a bağlı Collective Music Group etiketiyle ona bir rekor anlaşmasını uzattı , ancak Dolph, bağımsız kalmayı tercih ederek reddetti.

2016'da Young Dolph, OT Genasis'in hit çift ​​platin teklisi " Cut It "de yer aldı. O yılın ilerleyen saatlerinde , bağımsız Paper Route Empire etiketi altında ilk albümü King of Memphis'i çıkardı ve Billboard 200'de 49. sıraya kadar yükseldi. Yo Gotti ve Gotti'ye bağlı Blac Youngsta da dahil olmak üzere diğer Memphis rapçileri albümün başlığına gücendiler, Youngsta Memphis'te Young Dolph'u bulmaya çalışan silahlı bir gruba önderlik etti ve "SHAKE SUM (Young Dolph Diss)" adlı bir diss parçası yayınladı.

Ertesi yıl, Dolph Yo Gotti'ye karşı "Play Wit Yo' Bitch" başlıklı bir diss parçası yayınladı ve Gotti'nin bir yanıt şarkısı yayınlamasını istedi. İki hafta sonra, Şubat 2017'de Dolph, "Play Wit Yo' Bitch" için bir müzik videosu yayınladı ve ertesi gün, Young'ın aracı Charlotte, North Carolina'da Central Intercollegiate Athletic'teki bir performans için şehirdeyken silah sesinin hedefi oldu. Arabasının 100'den fazla kez vurulduğu ancak kurşun geçirmez panellerle donatıldığı bildirildi.

Vurulmanın ardından Blac Youngsta ve diğer iki adam tutuklandı, ancak suçlamalar daha sonra yetersiz kanıt nedeniyle düştü. Young Dolph, ikinci stüdyo albümü Bulletproof'u tanıtmak için çekimden gelen reklamı kullandı. Dolph birden çok kez vuruldu ve Şubat 2018'de, bu önceki olaya atıfta bulunarak genişletilmiş Niggas Get Shot Everyday oyununu yayınladı

2020 yılının başlarında Dolph'un çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için müziği emekliye ayırmayı düşündüğü ve Memphis'te daha sık görüldüğü söylentileri ortaya çıktı. Instagram'da Dolph, "Müzik işini bırakmayı çok düşünüyorum çünkü gerçekten 7/24 çocuklarımla birlikte olmak istiyorum" yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki COVID-19 pandemisi sırasında Dolph , küresel durumu vurgulamak ve ele almak için cerrahi maske takan bireyleri öne çıkarmak için tek "Sunshine"ı yayınladı.

Dolph'un yedinci albümü Rich Slave 14 Ağustos 2020'de yayınlandı. Albümden önce Megan Thee Stallion'ın yer aldığı "Blue Diamonds", "RNB" ve "Death Row" single'ları geldi . Dolph, albümün başlığını "Bu ülkede Siyah olmanın gerçeği" diyerek açıkladı. Rich Slave , Dolph'un Billboard 200'de 4'üncü sıraya kadar yükselen en yüksek listeye sahip albümü oldu.

5 Mart 2021'de Dolph ve Key Glock, "Aspen" adlı single'ı yayınladı ve ardından ikinci ortak albümleri Dum and Dummer 2, 26 Mart 2021'de 20 parça ile yayınlandı. 2019'daki Dum and Dummer'ın devamı niteliğindedir ve solo şarkıları her iki sanatçının yer aldığı parçalarla birleştirildi. Projenin karikatür çizimi Beavis & Butthead'e gönderme yapıyor. Albüm, Dolph'un bağımsız Paper Route Empire etiketiyle yayınlandı.