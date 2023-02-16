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YouTube'un yeni CEO'su Hint asıllı Neal Mohan oldu

YouTube’ın CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-posta ve bir video ile görevinden ayrıldığını duyurdu. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Hint asıllı Amerikalı Neal Mohan alacağı belirtildi.

YouTube'un yeni CEO'su Hint asıllı Neal Mohan oldu
HABERTURK.COM

Şirketteki uzun yıllar süren liderlik hizmetinin ardından YouTube CEO'su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir mail aracılığı ile CEO'luk görevinden ayrıldığını duyurdu. Woycicki 25 yıl önce ilk Google çalışanlarından bir tanesi olarak başladığı görevinden istifa ederken, video paylaşım sitesinde yayınlanan kişisel bir güncelleme ile de bunu kamuoyuna duyurdu.

"KİŞİSEL PROJELERE ODAKLANACAĞIM"

Teknoloji devleri arasında en önde gelen kadın yöneticilerinden bir tanesi olarak ön plan da olan 54 yaşındaki Wojcicki, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını da açıklamasında belirtti. Susan Woycicki daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmış 2014 yılında ise YouTube'un CEO'su olmuştu.

YENİ CEO HİNT ASILLI AMERİKALI MOHAN

CEO değişikliği için resmi bir sebep gösterilmese de YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte geride kalması olarak konuşuluyor. Görevden kendi isteği ile ayrıldığını belirten Susan Wojcicki'nin yerine ise, yine şirket içerisinde görev yapan bir isim getirildi. Yeni CEO, bir süredir Wojcicki'nin yardımcılığı görevini yürüten Hint asıllı Amerikalı Neal Mohan oldu.

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