Yozgat İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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YOZGAT (AA) - Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda, kayıtlı ve kayıtsız işçi ile çocuk istihdamı konuları ele alandı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Vali Polat, kurulun ilde yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Yozgat'ın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu aktaran Polat, "Ancak sanayileşme yolunda da hızla adımlarla ilerliyoruz. Yozgat OSB'de yerimiz yok gibi, Boğazlıyan OSB'de yer tahsislerinin çoğunu yaptık. Bozok OSB'de başvurular devam ediyor. Yozgat sanayisine katma değer katmasını istediğimiz için Bozok OSB'ye iyi şirketlerin yatırım yapması için çaba gösteriyoruz. Şu an 4 şirkete yer tahsisini yaptık." dedi.

Polat, yatırımcının her daim emrinde olduklarını ifade ederek, "Yeter ki Yozgat'ımıza katma değer katacak üretim yapacak iş insanları gelsin. Yatırım için bazen birebir görüşmeler yapıyoruz. Kocaeli'de, İstanbul'da görüşmeler de yapıldı. Bursa'da bir görüşme yapma niyetimiz var. Biz tarım hayvancılık kentinin yanına, sanayi kentinin de eklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse ve kurul üyeleri katıldı.

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