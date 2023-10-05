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        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi

        Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında taşıma yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:48
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        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi
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        Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında taşıma yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, okul servis şoförlerinin öğrencilerin can güvenliği açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

        Dülger, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri için şoförlerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, okul servis araçlarının teknik özellikleri, trafik kuralları ve öğrencilere karşı uyulması gereken davranışlar hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, Komiser Ferhat Kılıçoğlu, trafik polisleri ve servis şoförleri katıldı.

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