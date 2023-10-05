Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın Şefaatli ilçesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, hükümlüyü yakaladı.

        Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.D. ise merkeze bağlı Çalatlı köyünde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi
        Yerköy'de okul servis araçlarının sürücüleri bilgilendirildi
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'den partisinin olağanüstü kongresi öncesi...
        Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Yerköy'de Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
        Sorgun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
        Sorgun'da üzüm hasadı başladı
        Sorgun'da üzüm hasadı başladı
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Sorgun'da okulları ziyaret etti
        Yozgat Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Sorgun'da okulları ziyaret etti