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        Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Yozgat'ta gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:57
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        Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Yozgat’ta gözaltına alınan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen S.K'nin, Yozgat’ta saklandığını tespit etti.

        Kent merkezi Aşağınohutlu Mahallesi’ndeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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