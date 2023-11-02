Sorgun Gençlik Derneği, öğrencilere oyuncak dağıttı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), ilkokul öğrencilerine oyuncak hediye etti.

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Yaycılar Şehit Hayati Reçber İlkokulu'ndaki etkinlikte, çocukların hayatlarında oyunların önemli olduğunu ve oyun oynayarak kendilerini keşfettiklerini söyledi.

Oyun ve oyuncakların, çocuklarının kendilerini ifade edebilmeleri için bir araç olduğunu belirten Uğuz, "Aynı zamanda onlar için bir eğlence. Temel ihtiyaçları dışında çocukların oyun oynamaya ve oyuncaklara da ihtiyaçları vardır. Biz de bu ihtiyaçları karşılamak ve çocukların dünyalarına renk katmak için yola çıktık. Topladığımız oyuncakları öğrencilerimize ulaştırdık." diye konuştu.