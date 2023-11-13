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        Akdağmadeni ilçesinin su ihtiyacını karşılayacak gölet için su ölçümleri tamamlandı

        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin su ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılacak gölet için su ölçümlerinin tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:30
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        Akdağmadeni ilçesinin su ihtiyacını karşılayacak gölet için su ölçümleri tamamlandı
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        Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin su ihtiyacını karşılaması amacıyla yapılacak gölet için su ölçümlerinin tamamlandığını bildirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında 2020'de Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürlüğünce başlatılan debi ölçümleri ve zemin sondaj çalışmalarının olumlu sonuçlandığını belirtti.

        İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle birçok şehirde içme suyu problemi yaşandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimizde 7 içme suyu kuyusu ve 1 kaynak suyu olmak üzere 8 kaynaktan su takviyesi yaptık. Su problemi yaşamadık. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ilçemizin geleceğini kurtarma adına çalışmalar yaptık. 2020'de ilçemize içme suyu göleti kazandırmak için harekete geçtik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın onayıyla DSİ tarafından bölgede debi ölçümleri yapıldı."

        Yalçın, debi ölçümlerinin uygun bulunmasıyla proje hazırlığına geçildiğini belirterek, hedeflerinin göletin yatırım programına alınması ve inşaat çalışmalarına başlanması olduğunu dile getirdi.

        Göletin sağlık, ekonomik, iklim ve doğal güzellik olarak ilçeye çok şey katacağını vurgulayan Yalçın, "Halkımız kuyu suyu yerine dinlenmiş, güneş görmüş, oksijene maruz kalmış ve arıtılmış su tüketecektir. Çalışmaların tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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