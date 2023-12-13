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        Yozgat'ta Tıp Eğitim Merkezi açılacak

        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye'de 9 yerde olan Tıp Eğitimi Merkezi'nin 10'uncusunun Yozgat'ta açılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:26
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        Yozgat'ta Tıp Eğitim Merkezi açılacak
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye’de 9 yerde olan Tıp Eğitimi Merkezi’nin 10'uncusunun Yozgat’ta açılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Yozgat Gazeteciler Cemiyeti (YGC) Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Rektör Yaşar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Yaşar, Orta Anadolu’nun en iyi Tıp Eğitim Merkezi’nin Yozgat’a açılacağını belirterek, "Tıp Eğitimi Merkezi'nin ödeneğini temin ettim. Burası maketlerle simülasyon sistemlerin bulunduğu sanal gerçeklik gözlüklerle sağlık bilimleri eğitimlerinde dünyada ne yapılıyorsa onun yapıldığı bir merkez olacak. Şu an Türkiye’de 9, bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde 5'i kamuda, geri kalanı da özel sektörde, inşallah 10'uncusu da biz olacağız. Haftaya bu işle ilgili girişimlere başlayacağız. Buradaki amacım doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın kente olan ilgisini artırmak ve mezun olan öğrencilerimin burada kalmasını sağlamak." dedi.

        Diş Hekimliği Fakültesi için gerekli malzemelerin tamamlandığını, Fizik Tedavi Merkezi cihazlarının da alındığını aktaran Yaşar, iki merkezi de kısa sürede faaliyete geçirmek için çalıştıklarını anlattı.

        Yaşar, Yozgat halkına daha iyi ve yerinde sağlık hizmeti verebilmek için Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

        YGC Başkanı Kiracı da ziyaretlerinden dolayı Yaşar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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