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        Yozgat'ta gözaltına alınan 1 PKK/KCK ve 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

        Yozgat'ta PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:57
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        Yozgat'ta gözaltına alınan 1 PKK/KCK ve 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
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        Yozgat'ta PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda PKK/KCK üyesi 1, DEAŞ üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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