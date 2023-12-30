Yozgat'ta gözaltına alınan 1 PKK/KCK ve 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Yozgat'ta PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda PKK/KCK üyesi 1, DEAŞ üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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