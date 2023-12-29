Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat Şehir Hastanesi 2023'te 1 milyon hastaya hizmet verdi

        Yozgat Şehir Hastanesi'nin bu yıl 1 milyon hastaya hizmet verdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat Şehir Hastanesi 2023'te 1 milyon hastaya hizmet verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat Şehir Hastanesi'nin bu yıl 1 milyon hastaya hizmet verdiği bildirildi.

        Başhekim Mustafa Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat halkının şehir hastanesiyle yüksek standartlı sağlık hizmetine kavuştuğunu belirtti.

        Hastanenin kent geneli ve çevre illerden gelen hastalara hizmet sunduğunu aktaran Kozan, şunları kaydetti:

        "Yüzde 80 doluluk ile hizmet sunan hastanemiz, 2023 yılını poliklinik hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathane hizmetlerimiz ve servis yatanlarımızla tamamladı. Elimizden geldiğince kaliteli hizmet vermeyi amaçladık. 2. basamak hizmet veren hastane olmamız vesilesiyle hem yoğun bakım hem servislerde daha verimli daha güzel hizmetler vermek adına personelimizi destekleyerek bu işleri sağlamaya çalıştık. 2023 yılı boyunca personelimizin özverili çalışmasıyla 1 milyon hasta muayene sayısına ulaştık. Bu hizmet, hafta içi oluşturduğumuz mesai dışı poliklinik ve Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan hafta sonu poliklinik hizmeti ile oluşmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı
        Yozgat'ta yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı
        Çekerek'te ilkokul öğrencileri sahipsiz kediler için barınak yaptı
        Çekerek'te ilkokul öğrencileri sahipsiz kediler için barınak yaptı
        Mehmet Akif Ersoy Sorgun'da anıldı
        Mehmet Akif Ersoy Sorgun'da anıldı
        Yozgatlı üretici süt verimini artırmak için ineklere müzik dinletiyor
        Yozgatlı üretici süt verimini artırmak için ineklere müzik dinletiyor
        Yozgat'ta DEAŞ'a operasyon; 5 tutuklama
        Yozgat'ta DEAŞ'a operasyon; 5 tutuklama
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı