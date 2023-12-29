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        Yozgat'ta yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:19
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        Yozgat'ta yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Valilikteki toplantı öncesi konuşan Özkan, yeni yılın insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Özkan, yılbaşında trafik, asayiş, kara yolları ve sağlık ekiplerinin sahada olacağını ifade ederek, "Yeni yıl bizler için yoğun bir çalışma günü olacak. Bu vesileyle görev alacak arkadaşlarımıza, emniyetimize, jandarmamıza, sağlık teşkilatımıza, 112 ekiplerimize, kaymakamlarımıza ve nöbet alan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Şimdiden onların da yeni yıllına tutuyorum. Allah kolaylık versin." dedi.

        Basına kapalı devam eden toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ve kaymakamlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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